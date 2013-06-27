Журналісти Шустера поводились не зовсім коректно, - Рудяк

«Якщо бути абсолютно чесним, думаю, була некоректна поведінка і з однієї, і з іншої сторони. Я не думаю, що це кримінальне провадження матиме судову перспективу. Про це 27 червня в коментарі Гал-інфо заявив начальник ГУ МВС у Львівській області Олександр Рудяк. Так він прокоментував конфлікт, який стався учора, 26 червня, у Львові у знімальної групи "Савік Шустер Студії" із кількома громадянами.

Водночас він наголосив на тому що, до міліції надійшло дві заяви: від обох сторін конфлікту.

Олександр Рудяк додав: «Журналісти може не зовсім правильно зреагували на ситуацію. Коли громадянин не хоче, щоби його знімали, то це його право. Права є не лише в журналістів, а й в усіх громадян держави».

Нагадаємо, вчора, 26 червня, в центрі Львова між знімальною групою "Савік Шустер Студії" і чоловіком, який потрапив у фокус їхньої телекамери й не хотів давати інтерв’ю, стався конфлікт. Чоловік вимагав стерти запис. У ході суперечки було пошкоджено камеру. Журналістка показала посвідчення, а чоловік викинув його у смітник.

Галицький райвідділ міліції Львова зареєстрував кримінальне провадження за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів "Савік Шустер Студії".