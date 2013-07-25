На Одещині чиновники привласнили 23 млн грн з Фонду соцстраху

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області викрили схему розкрадання бюджетних коштів, яка була впроваджена місцевими чиновниками та надала їм можливість привласнити 23 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, злочинна група розкрадала рошти, що виділялися Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Зловмисники створили майже 40 фіктивних суб’єктів господарювання та оформляли заявки про тимчасову втрату працездатності працівників цих підприємств.

У подальшому кошти за лікарняні перераховувалися на розрахункові рахунки цих СПД через конвертаційні центри, після чого розподіляли між співучасниками групи.

Внаслідок діяльності цієї злочинної групи держава втратила близько 23 млн грн.

За вказаним фактам розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 Кримінального кодексу України, встановлюються всі учасники афери.