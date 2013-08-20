Михайло Вербенський: Реформуючи МВС, вивчаємо іноземний досвід

Начальник державного науково-дослідного інституту МВС України Михайло Вербенський 19 серпня у прямому ефірі Українського радіо розповів про напрацювання у сфері реформування правоохоронного відомства, кадровий потенціал сьогоднішньої міліції, а також про соціальний захист правоохоронців

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

"Відповідно до рішення Президента країни Віктора Януковича в даний час опрацьовуються всі без винятку пропозиції різних міністерств і відомств щодо реформування міністерства внутрішніх справ. Свої пропозиції у вигляді Проекту реформи реформування органів внутрішніх справ підготували і співробітники нашого науково-дослідного інституту. Документ, до речі, вже обговорювалося керівниками апарату МВС, і ми розуміємо, що реформа нашого відомства на цьому етапі, як ніколи, актуальна", - зазначив Михайло Вербенський.

За його словами, одним з головних моментів в обговоренні документа стало те, що взяти за основу в реформуванні правоохоронного міністерства. Як показує досвід розвинених країн, найбільш досконалою системою, яка ефективно працює на захист громадян та забезпечення правопорядку в державі, є досвід країн Європи.

"Він в різних країнах, природно, відрізняється, але головне, що робота поліції спрямована, насамперед, на соціально-сервісну функцію - захист і надання допомоги населенню, громадянам і кожній окремій людині. Саме в цьому ключі і готувалися пропозиції МВС, які містяться в Концепції розвитку органів внутрішніх справ України", - додав Михайло Вербенський.

Керівник науково-дослідного інституту розповів українцям також про досвід польських поліцейських.

"За допомогою представників Євросоюзу керівники польської поліції впродовж кількох років міняли підходи до професійної підготовки своїх співробітників, морального згуртування особового складу, а також змінювалися підходи до оцінки роботи правоохоронців. На сьогоднішній день їм вдалося досягти серйозних результатів - довіра громадян Польщі до місцевої поліції зросла з 30% до 75%. Так що можу сказати з упевненістю, досвід цих країн нам не байдужий", - сказав він.

Михайло Вербенський звернув увагу людей і на проблему перейменування міліції в поліцію.

За його словами, назва правоохоронного органу «великої суті в організації його роботи не має. Вирішити проблему можна лише завдяки підтримці громадськості, а також рішенню народних обранців у вигляді відповідного закону».

Крім іншого, доповідач розповів про досвід Російської Федерації.

"Там відбулася зміна вивіски міліція на поліцію. До цього кроку росіяни готувалися протягом 2 років. Провели широке громадське обговорення проблеми. І тільки після цього розробили і прийняли новий закон "Про поліцію". При цьому, багато експертів правоохоронної сфери стверджують, що результати , на які вони очікували, досягнуті не в повній мірі. Не такими вже вражаючими результатами можуть похвалитися і грузинські правоохоронці, про що так довго обговорювали в ЗМІ - там більшість співробітників звільнили, набрали нових, а вони, як виявилося, не зовсім були готові до виконання правоохоронних функцій", - розповів він.

Керівник науково-дослідного інституту окремо торкнувся кадрового потенціалу сьогоднішньої міліції.

Проблема організованої злочинності початку - кінця 90-х років минулого сторіччя була надто актуальною, але завдяки правоохоронцям зведена до мінімуму, що говорить про важливу роль міліції.

При цьому, за словами Михайла Вербенського, з проголошенням незалежності української держави міліція змінювалася, так само, як і змінювалося саме суспільство. Спочатку становлення державності багато міліцейські професіонали пішли з органів у приватні охоронні агентства. Чимало фахівців звільнилися і в 2000 році, коли урядовим рішенням скасовувалася виплата вихідної допомоги співробітникам міліції. Негативну роль зіграла також і остання пенсійна реформа. Саме вона спонукала багатьох правоохоронців також піти зі служби.

Крім того, Михайло Вербенський заявив, що сьогодні в міліції, особливо в патрульно-постової та ДАІ працюють вихідці з села.

При цьому, їх заробітна плата становить всього 2 тис. гривень на місяць. Не існує в Україні пільгових кредитів на придбання правоохоронцям житла. Існують також проблеми з матеріально-технічним забезпеченням підрозділів органів внутрішніх справ, оскільки міліція фінансується за залишковим принципом.

"Особливо гостро подібна проблема існує на дорогах нашої країни. Значну частину співробітників дорожньо-патрульної служби скоротили, сподіваючись замінити їх роботу технічними засобами. Але, втратили людей, і не придбали по причині обмеженого фінансування техзасоби. Тому спостерігаємо статистику зростання дорожньо-транспортних пригод. Очевидно, що у вирішенні цієї і не менш важливих інших проблем, потрібно приймати самі серйозні рішення і, найголовніше, втілювати їх у життя", - зазначив Михайло Вербенський.

Разом з тим правоохоронець висловив оптимізм, що найближчим часом ситуація кардинально зміниться. Злочинність, за словами Михайла Вербенського, значним чином змінилася - сьогодні, як ніколи, актуальні злочини в кіберпросторі. Тому в цій сфері мають працювати професіонали своєї справи. Також повинна бути гідно оцінена їх робота, як втім, і інших правоохоронців відомства.