Столиця зберігає четверте місце за вартістю оренди однокімнатного житла.

Оренда житла в Україні продовжує дорожчати. Середня місячна плата за однокімнатну квартиру в серпні 2025 року становила 7 712 гривень, що на 6,8% більше, ніж грудні 2024 року.

За даними Державної служби статистики, на першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область - 12 226 грн. Другу позицію зберігає Львівська область із вартістю 11 244 грн за "однушку". Третє місце посідає Рівненська область, де оренда з початку року подорожчала до 10 293 грн.

Зазначається, що Київ зберігає четверте місце за вартістю. У столиці оренда подорожчала до 10 293 грн.

Водночас найнижчі ціни спостерігаються в Харківській - 3 942 грн, Запорізькій - 3 843 грн і Херсонській - 3 243 грн областях.

В Україні зросла ціна на оренду житла. Згідно дослідження DIM.RIA, найдорожчим регіоном для оренди квартири залишався Київ з середнім цінником 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.

Раніше повідомлялося, що вартість оренди житла в Києві за останнє півріччя зросла на майже чверть з лютого 2025 року. В цілому вартість оренди подорожчала до 25 тисяч гривень.

Експерт ринку нерухомості та експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта повідомляв, що восени у великих містах України очікується сезонне збільшення попиту на оренду житла та зростання цін.

