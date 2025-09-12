2,9% данського ВВП йде на допомогу України. Це найвищий показник у світі.

Данія тримає першість серед усіх країн світу за обсягами наданої Україні допомоги, якщо рахувати у відсотках власного ВВП. Як передає кореспондент УНІАН, про це Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном у Києві.

Як відзначив Сибіга, лідерство Данії надихає.

"Данія перша в світі за обсягом наданої Україні допомоги пропорційно до власного валового внутрішнього продукту - 2,9%. До того ж, 9 млрд із майже десяти - це саме військова допомога", - повідомив Сибіга.

Відео дня

Також міністр додав, що данська модель із залучення інвестицій в українське виробництва зброї стала прикладом для інших партнерів, які активно роблять фінансові внески у розвиток українського оборонного комплексу.

"Наразі ми з Данією переходимо від моделі Build in Ukraine (Виробляємо в Україні) до моделі Build with Ukraine (Виробляємо з Україною). Вже незабаром наша зброя виготовлятиметься на території Данії", - додав Сибіга.

Він вважає, що останні дії з боку Росії свідчать про необхідність ще більшої синхронізації оборонних комплексів України та країн-союзників.

Своєю чергою, як запевнив Расмуссен, данська підтримка для України є непохитною.

"Очевидно, що будь-яке припинення вогню або мирна угода вимагатиме дієвих і надійних гарантій безпеки, котрі будуть здатними стримати подальшу російську агресію", - відзначив Расмуссен.

Глава МЗС Данії вважає, що порушення російськими ударними дронами повітряного простору Польщі свідчить, що агресивна поведінка Росії становить загрозу усій європейській безпеці.

"Коли йдеться про розмови про мир, Путін ясно намагається виграти час, і відволікти увагу від масованих та жорстоких атак на вашу країну. І він не має досягти успіху. І я вважаю, єдина мова, яку він розуміє - це потужний тиск", - наголосив Расмуссен.

Глава МЗС Данії запевняє, що Україна може розраховувати на його країну, аби бути у позиції сили. Для цього треба нарощувати військову підтримку України.

"Ми повинні зміцнити економічний тиск на Росію, включно через санкції", - відзначив Расмуссен.

Водночас, данський міністр зазначив, що з метою зміцнення оборони України влада Данії сприятиме, аби данські оборонні компанії співпрацювали ще ближче з українськими. "Ми прагнемо збільшити присутність данських компаній в Україні", - додав він.

Також міністр зазначив, що через тісний діалог з українським урядом більше українських оборонних компаній буде заохочуватися для відкриття виробництв на території Данії.

Рассмусен назвав проривом оголошення української компанії Fire Point відкриття виробничих потужностей в Данії.

"Насправді, ми перебуваємо в діалозі з досить великою кількістю українських компаній", - сказав Рассмусен.

Він очікує, що інші компанії наслідують приклад компанії Fire Point.

Військова допомога Данії

Як повідомляв УНІАН, нині ведеться спільне будівництво нового заводу в Данії з метою подальшого виробництва ракет і дронів для України.

За даними ЗМІ, компанія Fire Point, відома виробництвом українських крилатих ракет "Фламінго", готується розпочати виробництво твердого ракетного палива на території Данії.

Вас також можуть зацікавити новини: