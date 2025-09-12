Економісти очікували більшого зниження облікової ставки.

Центральний банк Російської Федерації в п'ятницю, 12 вересня, знизив базову відсоткову ставку лише на 1 процентний пункт до 17%. Це останній захід у відповідь на охолодження економіки в умовах війни, яка посилює тиск на державний бюджет.

Газета Financial Times пише, що після ухвалення цього рішення регулятор опинився в тій самій ситуації, що й у серпні 2024 року, але в значно менш сприятливих умовах - доходи бюджету знизилися, дефіцит збільшився, а промислове й економічне зростання прагне до нуля.

Зберігати баланс у російській економіці стає дедалі складніше, оскільки війна проти України призводить до зростання військових витрат. Так, після падіння у 2022 році ВВП Росії зріс на понад 4% на рік у 2023 і 2024 роках - завдяки державним військовим витратам, високим доходам від енергоносіїв і буму споживчих витрат, спричиненому зростанням заробітних плат. Однак наприкінці 2024 року економіка почала сповільнюватися, і річне зростання ВВП скоротилося до 1,1% у другому кварталі.

Однією з головних економічних проблем останніх років була інфляція, яка у квітні 2022 року злетіла до 18% на тлі зростання імпортних витрат через західні санкції проти Росії, потік військових видатків і постійну нестачу робочої сили, що змушувала компанії підвищувати зарплату. На цьому тлі регулятор перейшов до жорсткої грошово-кредитної політики, що допомогло знизити інфляцію в липні до рівня нижче 9% у річному обчисленні.

Однак у вересні інфляція знову почала зростати на тлі ослаблення рубля у зв'язку з падінням експортних доходів, очікуваннями зниження ставок і посиленням санкцій, хоча із січня "дерев'яний" усе ж таки зміцнився приблизно на 20% по відношенню до долара.

"Банк Росії буде підтримувати грошово-кредитну політику настільки жорсткою, наскільки це необхідно для повернення інфляції до цільового рівня в 4% у 2026 році", - йдеться в заяві центрального банку.

Інфляційний тиск посилюють й інші чинники: зростання цін на бензин через атаки українських дронів на російські НПЗ, які безпосередньо зачіпають споживачів і призводять до зростання витрат.

Зростання економіки Російської Федерації різко сповільнилося. За даними Міністерства економіки РФ, валовий внутрішній продукт за перші сім місяців року зріс лише на 1,1%. У 2024 і в 2023 роках зростання становило 4,1%.

Водночас на підтримку бойових дій влада Росії витрачає кожну другу гривню податків, зібраних до федерального бюджету.

