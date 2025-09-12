Президент США упевнений, що він уже зробив багато, щоб примусити Росію до переговорів.

Президент США Дональд Трамп запевняє, що його терпіння щодо Володимира Путіна "швидко вичерпується". Відповідну заяву він зробив в інтерв’ю Fox News.

Так, Трампа попросили прокоментувати атаку російських дронів на Польщу і запитали, чи не вичерпується у нього терпіння щодо Путіна.

"Так, вичерпується, і вичерпується швидко. Але для танго потрібні двоє. Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити (почати мирні переговори - УНІАН), Зеленський не робив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не робив цього. Тепер Зеленський хоче це зробити, а Путін — це знак питання", - сказав президент США.

Зрештою телеведучі змогли витягнути з Трампа щось схоже на погрозу Росії санкціями.

"Це дуже сильно вдарить по банках, а також буде пов'язано з нафтою та тарифами", – відповів Трамп на запитання про те, які санкції він може запровадити проти Росії.

При цьому президент США запевнив, що він і так уже "багато зробив", щоб покарати Росію, згадавши свої тарифи проти Індії, які насправді так і не змусили цю країну відмовитися від російської нафти.

"Це є проблемою Європи у набагато більшій мірі, ніж нашою проблемою", – додав Трамп.

Трамп, Росія і санкції

Як писав УНІАН, попри неодноразово озвучені погрози, Дональд Трамп досі не запровадив жодних справжніх санкцій проти Росії за відмову від мирних переговорів з Україною. Це викликає невдоволення у європейських партнерів США. Зокрема залицяння Трампа до Путіна замість запровадження санкцій проти РФ розкритикував голова МЗС Польщі Радослав Сікорський.

У серпні Трамп справді запровадив додаткові тарифи проти Індії, оголосивши це покаранням за купівлю російської нафти. Однак західні ЗМІ вже з'ясували, що російська нафта там насправді була лише зручним приводом, а справжньою причиною запровадження тарифів стала сварка Трампа з прем'єром Індії. До того ж Індія так і не припинила купувати російську нафту, тож ефекту від цих тарифів немає жодного.

На інших покупців російської нафти, зокрема на Китай, жодних додаткових тарифів Трамп не накладав взагалі.

