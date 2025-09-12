Данія започатковує нову програму підтримки на 375 млн євро для України. Ця програма є інтеграційним проєктом та має зробити внесок в демократичні та інституційні реформи, необхідні для зближення з Європейським Союзом.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном у Києві.
Як зазначив Сибіга, сьогодні його данський колега офіційно запустить нову програму "зеленого переходу" в Україні.
"Це системний інтеграційний проєкт України на три роки з бюджетом на 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, і розвиток демократичних інституцій", - сказав Сибіга.
Своєю чергою, Расмуссен підтвердив, що одна з головних цілей його візиту до України полягає у тому, аби започаткувати нову спільну програму на суму 375 мільйонів євро.
За його словами, місія цієї програми дуже чітка - посилити стійкість України та її здатність задовільняти найбільш нагальні потреби людей, підтримати "зелений перехід", покращити умови для розвитку приватного сектору, а також зробити внесок у демократичні та інституційні реформи, необхідні для вступу до ЄС.
Невійськова допомога від Данії
Як повідомляв УНІАН, ще у 2022 році Данія вирішила долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури у Миколаївській області.
А у 2023 році Данія створила спеціальний інвестиційний фонд, орієнтований на підтримку цивільних підприємств України. Зокрема тоді одразу було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки.