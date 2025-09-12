Нова програма передбачає всебічне посилення стійкості України, перехід на зелену енергетику, і розвиток демократичних інституцій.

Данія започатковує нову програму підтримки на 375 млн євро для України. Ця програма є інтеграційним проєктом та має зробити внесок в демократичні та інституційні реформи, необхідні для зближення з Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга сказав на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Королівства Данія Ларсом Люкке Расмуссеном у Києві.

Як зазначив Сибіга, сьогодні його данський колега офіційно запустить нову програму "зеленого переходу" в Україні.

"Це системний інтеграційний проєкт України на три роки з бюджетом на 375 мільйонів євро. Три ключові напрямки: підтримка стійкості та раннє відновлення, енергетична безпека та перехід на зелену енергетику, і розвиток демократичних інституцій", - сказав Сибіга.

Своєю чергою, Расмуссен підтвердив, що одна з головних цілей його візиту до України полягає у тому, аби започаткувати нову спільну програму на суму 375 мільйонів євро.

За його словами, місія цієї програми дуже чітка - посилити стійкість України та її здатність задовільняти найбільш нагальні потреби людей, підтримати "зелений перехід", покращити умови для розвитку приватного сектору, а також зробити внесок у демократичні та інституційні реформи, необхідні для вступу до ЄС.

Невійськова допомога від Данії

Як повідомляв УНІАН, ще у 2022 році Данія вирішила долучитися до відновлення об’єктів інфраструктури у Миколаївській області.

А у 2023 році Данія створила спеціальний інвестиційний фонд, орієнтований на підтримку цивільних підприємств України. Зокрема тоді одразу було оголошено про затвердження фінансування для двох пілотних проектів у сфері сільського господарства та агропереробки.

