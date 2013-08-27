У Сваляві чоловік забив до смерті дружину-п'яницю

У Закарпатській області чоловік забив до смерті дружину-п'яницю. Про це УНІАН повідомили у секторі зв’язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

У Свалявський райвідділ міліції звернувся із заявою житель міста. Чоловік прийшов провідати свою сестру й хворого батька. Двері приватного будинку були зачинені, тож йому довелося лізти через вікно. Батько-інвалід був живий, а от сестри ніде не було, як і її чоловіка. Підозру в свалявця викликав сморід із підвалу, який, до всього, ще й був зачинений на замок, чого раніше господарі не робили. Відчинивши двері, чоловік виявив страшну картину—напіврозкладене тіло своєї 44-річної сестри Людмили.

Про страшну знахідку свалявець повідомив у райвідділ міліцій й на місце пригоди прибула слідчо-оперативна група. Підозра в скоєнні злочину – вбивства господині відразу ж впала на її 45-річного чоловіка. Самого Івана ніде не було, проте його невдовзі розшукали правоохоронці й доставили у райвідділ.

Затриманий довго не відпирався і розповів, як усе було. Зі слів чоловіка, його благовірна в останні роки зловживала алкоголем, ніде не працювала. Гроші, які він заробляв важким трудом на будівництвах, пропивала. За це він не раз докоряв їй і словом, і кулаком… Того фатального вечора, повернувшись додому, Іван знову застав свою дружину в нетверезому стані. Розлючений чоловік, каже, кілька разів ударив її кулаком по голові, а далі скинув з ліжка на підлогу. Коли ж зранку проснувся, то потерпіла вже не дихала.

Злякавшись відповідальності за скоєне, чоловік переніс тіло у підвал будинку й кинув там, зачинивши на замок двері. Два тижні вбивця нікому нічого не розповідав, хоча сусіди помітили, що він запив і неохоче йде ввечері додому. На запитання, де дружина, чоловік казав, що та десь загуляла. А оскільки з потерпілою й раніше таке бувало, то ніхто із родичів і сусідів не бив на сполох.

Розтин тіла засвідчив численні тілесні ушкодження на тілі нещасної: множинні переломи ребер, грудини, носа тощо.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть людини). Сам підозрюваний у скоєнні злочину затриманий. Чоловік розкаюється в скоєному, усе пояснює згубною пристрастю покійної до спиртного, хоча й не вважає, що свідомо вбив свою дружину.