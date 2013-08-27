Транспортна міліція отримала нового керівника
Ним став В'ячеслава Писаренко
27 серпня перший заступник міністра внутрішніх справ України Віктор Дубовик представив особовому складу Департаменту транспортної міліції МВС України нового керівника. Ним став В'ячеслава Писаренко.
В'ячеслав Писаренко і Віктор Дубовик
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Представляючи керівника транспортної міліції, Віктор Дубовик відзначив, перш за все, його чималий досвід роботи в органах внутрішніх справ.
"Службу в міліції В'ячеслав Писаренко розпочав у 1986 році в підрозділах відомчої охорони. Має великий досвід роботи на керівних посадах, в тому числі довгий час працював начальником Слов'янського міськвідділу внутрішніх справ, а з 2009 року обіймав посаду начальника Управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю донецької обласної міліції", - сказав Віктор Дубовик.
Віктор Дубовик
За його словами, призначення досвідченого фахівця на посаду начальника Департаменту транспортної міліції пов'язано, перш за все, з майбутнім реформуванням правоохоронного відомства.
"Ми повинні чітко розуміти яким шляхом підемо реформуючи міністерство і транспортну міліцію, зокрема. Разом із співробітниками інших підрозділів на міліціонерів-транспортників покладені важливі завдання - ослаблення кримінальних проявів на всій території, яку обслуговують правоохоронці-транспортники. Не менш важливими залишаються і завдання з охорони безпеки громадян та їхнього майна на водних, залізничних та автомобільних вокзалах", - додав Віктор Дубовик і підкреслив, що транспортні артерії надзвичайно важливі для країни, оскільки мова йде, передусім, про недопущення можливих терористичних або ж якихось інших хуліганських дій зловмисників.
В'ячеслав Писаренко і Віктор Дубовик/Фото: МВС України
Важливо, за словами Віктора Дубовика, також ефективно розслідувати злочини економічної спрямованості, а також не менш ефективно виявляти корупційні діяння на залізницях.
Наостанок перший заступник міністра внутрішніх справ доручив В'ячеславу Писаренко ретельно вивчити проблеми головного залізничного вокзалу столиці, навести там порядок, а також глибоко вивчити ситуацію у ввірених регіональних транспортних підрозділах з метою їх реформування.