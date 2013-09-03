У Києві презентували сайт про ситуацію з дотриманням свободи ЗМІ

У Києві презентували сайт Eastern Partnership Media Freedom Watch (http://mediafreedomwatch.org), який висвітлюватиме ситуацію з дотриманням свободи ЗМІ и прав журналістів у країнах-учасницях програми ЄС «Східне партнерство».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міжнародної громадської організації «Інтерньюз-Україна», сайт було презентовано сьогодні у Києві одночасно з результатами пілотного Індексу свободи ЗМІ у шести країнах «Східного партнерства». Індекс визначає ступінь дотримання основних прав та свобод журналістів у регіоні. Україна в цьому індексі зайняла четверте місце.

Обидві ініціативи реалізуються в рамках проекту «Моніторинг свободи медіа країн Східного партнерства», що здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу та став ініціативою Форуму громадянського суспільства «Східного партнерства».

За словами президента Єреванського прес-клубу Бориса Навасардяна, який є координатором проекту на Південному Кавказі, Індекс свободи медіа став результатом масштабного міжнародного експертного опитування: у ньому взяли участь 60 провідних фахівців у медіа-сфері з країн «Східного партнерства». Цей Індекс не лише розподіляє місця у рейтингу, але й виявляє низку основних проблем та викликів, що постали перед державами-учасницями.

Заміри Індексу здійснюватимуться щоквартально протягом двох років у кожній країні «Східного партнерства».

Аналізуючи результати пілотного дослідження, координатор проекту від МГО «Інтерньюз-Україна» Наталія Сад зазначила, що Україна на даний час не може похвалитися позицією регіонального лідера у сфері свободи ЗМІ. За результатами дослідження, Україна випередила лише Азербайджан та Білорусь - країни з яскраво вираженими авторитарними тенденціями. Прикметно, що Молдова, котра стоїть на черзі підписання Угоди про асоціацію з ЄС, не витримала конкурентної боротьби з Грузією та посіла друге місце у рейтингу.

Своєю чергою головний редактор сайту Eastern Partnership Media Freedom Watch Анатолій Марциновський наголосив, що сайт стане концентрованим джерелом інформації про події та процеси, які відбуваються у країнах «Східного партнерства» у сфері свободи медіа. Водночас сайт слугуватиме містком між журналістським співтовариством, неурядовими медіа-організаціями країн «Східного партнерства» з одного боку та західними структурами, які займаються питаннями свободи слова, - з іншого. Он-лайн ресурс також представлятиме кращі практики захисту журналістами своїх прав у шістьох постарадянських країнах і висвітлюватиме процеси реформування медіа-сфери у цих державах. Крім того, сайт оперативно повідомлятиме про порушення свободи медіа й тим самим закликатиме міжнародну спільноту активно протидіяти цьому.

*** Проект «Моніторинг свободи медіа країн Східного партнерства» покликаний сприяти захисту свободи слова та медіа у країнах «Східного партнерства» шляхом підвищення обізнаності громадськості на регіональному та міжнародному рівнях щодо ситуації зі свободою ЗМІ та журналістів регіону.

Проект реалізується МГО «Інтерньюз-Україна» у співпраці з провідними медійними неурядовими організаціями інших країн «Східного партнерства»: Єреванським прес-клубом (Вірменія), Союзом журналістів «Єні Несіл» (Азербайджан), Асоціацією «Зелена Хвиля» (Грузія), Центром незалежної журналістики (Молдова) та партнерами із Білорусі за фінансової підтримки Європейського Союзу.

«Східне партнерство» – програма Європейського Союзу, започаткована у 2008 році. Її країнами-учасницями є Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна.