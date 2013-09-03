До Умані вже приїхали понад 20 тисяч хасидів-паломників

До Умані Черкаської області на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана вже прибули понад 20 тисяч хасидів-прочан.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уманського міськвідділу Управління МВС України у Черкаській області.

Зокрема, станом на вечір 3 вересня до міста приїхали понад 20 тис. хасидів із 14 країн світу, серед них понад 2 тис. дітей, уточнили в міліції, а також декілька жінок.

Найбільше паломників приїхали із Держави Ізраїль, Німеччини, Франції та США. Також є паломники з ПАР, Канади, Італії, Великої Британії, Індії, Швейцарії, Чехії, Бельгії, Російської Федерації та Іспанії. Пік заїзду паломників очікують сьогодні вночі та зранку 4 вересня.

Прибувають прочани до Умані в основному автобусами з міжнародних аеропортів ”Бориспіль”, Одеси та Вінниці.

Загалом, за попередніми підрахунками, на святкування іудейського Нового року до Умані з’їдуться понад 24 тис. паломників із більш як 20 країн світу.

Як повідомляв УНІАН, цього року Новий рік хасиди святкуватимуть з 4 на 5 вересня. Охорону громадського порядку в Умані на час паломництва забезпечують 429 міліціонерів та 12 ізраїльських поліцейських.