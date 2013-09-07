МВС: Столиця лідирує в Україні за кількістю ДТП

Впродовж літа найбільше дорожньо-транспортних пригод зафіксували у Києві. Про це свідчать дані, надані на запит Тиждень.ua Міністерством внутрішніх справ України.

Так, протягом літа правоохоронці зафіксували у столиці 10 687 ДТП. На другому місці Донецька область – 4752 ДТП, на третьому Одеська область – 4291.

Найменше ж аварій зафіксовано у Тернопільській – 439, Чернівецькій – 445 та Рівненській – 456 областях.

Найбільше людей у результаті дорожньо-транспортних пригод травмовано у Донецькій області – 1220, Дніпропетровській – 1095 та Одеській – 939 травмованих.

За три місяці у Київській області в результаті ДТП загинуло 126 людей, Донецькій – 118, Дніпропетровській – 118.

Найменше людей загинуло у Чернівецькій – 12, Івано-Франківській – 15 та Тернопільській – 18 областях.

Загалом влітку в Україні сталося 49311 ДТП, з них ДТП з постраждалими – 9074.

За три місяці у дорожньо-транспортних пригодах в Україні постраждало 13016 людей, травмовано 11608, загинуло – 1408.

Тиждень.ua