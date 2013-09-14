На Одещині міліціонери врятували чоловіка, якого змило потоком повені

У Тарутине Одеської області два міліціонери врятували чоловіка, якого змило потоком повені.

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, 12 вересня в Тарутинському районі йшла сильна злива, річка Анчорак вийшла зі своїх берегів, потоки води зносили огорожі, доріжки, затоплювали будинки.

Близько 15.00 до чергової частини Тарутинського райвідділу міліції подзвонили співробітниці центральної аптеки, які повідомили, що потоком води змило чоловіка, і він тоне.

Співробітники Тарутинського райвідділу - помічник оперативного чергового, старший прапорщик міліції Сергій Янак і міліціонер ІТТ, старшина міліції Сергій Башли прибули на місце події й витягнули чоловіка з води.

Виявилось, чоловіка затягнуло під нещодавно побудований злив для води, який зверху був накритий бетонними плитами, одну з плит знесло водою, і саме туди провалився постраждалий.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через тривалий дощ сьогодні повністю розмило земляну греблю, розташовану в 5 км від села Красне. Із зон підтоплення в області відселено майже 600 чоловік.

Крім того, через тривалий сильний дощ стався підйом рівня води в малих пересихаючих річках Анчорак і Когильник. В результаті цього в населених пунктах Березине, Веселий Кут, Перемога, Красне і Тарутино сталося часткове підтоплення близько 200 приватних житлових будинків і 250 господарств, припинено електро- і водопостачання. З підтоплених приватних житлових будинків тимчасово відселяють людей.