Понад 300 дітей оздоровилось у міліцейському таборі «Водограй»

Дитячий оздоровчий табір «Водограй» знаходиться у селі Гільча Сторожинецького району на Буковині. Відпочили там 225 дітей працівників ОВС. Потурбувалися буковинські правоохоронці і про своїх підшефних: 12 вихованців Оршівського дитячого будинку теж оздоровилися у таборі.

Забезпечили безкоштовний відпочинок і для дітей із сімей загиблих працівників ОВС. З міста Києва та Київської області на Буковину у «Водограй» цього літа завітало 82 дитини, повідомили в Управлінні зв’язкові із громадськістю МВС України.

Забезпечили працівники закладу разом з правоохоронцями й активний відпочинок. Адже на території табору є волейбольний, баскетбольний майданчики, футбольне поле, увесь необхідний спортивний інвентар. А свій інтелект діти розвивали граючи у шахи та шашки.

За час відпочинку діти мали можливість показати свої таланти, беручи участь у різноманітних концертах, організовуючи цікаві творчі вечори. Також не обійшлося і без спортивних змагань. Загалом, літо у відпочивальників «Водограю» пройшло яскраво та весело! І діти вже чекають наступного року, щоб знову стати частиною великої та дружньої родини «водограйчиків».