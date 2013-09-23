У Запоріжжі запроваджують унікальну систему захисту медиків

Працівникам запорізьких екіпажів «швидкої допомоги» у разі виникнення надзвичайної ситуації достатньо буде лише натиснути кнопку, й через лічені хвилини на допомогу медикам прибудуть співробітники Державної служби охорони.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Трагедія, внаслідок якої у травні поточного року в Запоріжжі від рук психічно хворої людини загинула жінка-фельдшер, без перебільшення сколихнула суспільство. Виявилося, що люди, які кожного дня рятують чиїсь життя, у повсякденні практично беззахисні перед агресією. Тому запорізькою міліцією було розроблено цілий комплекс заходів щодо покращення захищеності працівників власне «швидкої допомоги» та медичних працівників в цілому.

За вказівкою начальника ГУМВС України в Запорізькій області генерал-майора міліції Володимира Серби, були підготовані та передані диспетчерам «швидкої» списки з адресами осіб, схильних до насильства та агресії. До прийомних відділень медичних закладів, куди доставляють пацієнтів, було наближено маршрути патрулювання, а самі відділення обладнано кнопками виклику міліції. Бійці спецпідрозділу «Беркут» провели для медиків серію занять по забезпеченню особистої безпеки при зустрічі з агресивними чи неадекватними пацієнтами. Було також прийнято рішення про обладнання кожного екіпажу «швидкої допомоги» так званими «тривожними» брелоками. Подібне оснащення дозволяє одним натиском кнопки терміново викликати працівників державної служби охорони у будь яку точку області і за лічені хвилини отримати допомогу.

І ось 23 вересня відбулася очікувана презентація перших сорока автомобілів «швидкої», вже обладнаних кнопками екстреного виклику міліції. Причому сам брелок має досить компактний розмір, що дозволяє медичним працівникам постійно тримати його у кишені. Власне автомобілі також оснащені такими кнопками. Як повідомив начальник Управління державної служби охорони при ГУМВС України в Запорізькій області Сергій Рубанов, після отримання виклику наряду ДСО знадобиться лише кілька хвилин, щоб прибути на місце події, незалежно від того, у якій точці області воно знаходиться.

До кінця листопада подібне обладнання буде встановлено на всіх без виключення автомобілях «швидкої» (а їх налічується понад півтори сотні). Подібний досвід для нашої держави, по суті, унікальний. І запорізькі міліціонери впевнені, що проведена ними робота надалі допоможе зробити безпечнішою роботу тих, хто обрав своєю професією допомогу людям.