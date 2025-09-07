У Австралії виявили новий вірус, що ховається в кажанах

Вірус Salt Gully пов'язаний з двома іншими вірусами, один з яких викликав смертельну епідемію в минулому.

У кажанах-лисицях з Австралії виявили новий патоген, який назвали вірусом Salt Gully. Він курсує серед кажанів щонайменше 10 років, і наразі немає ознак передачі цього вірусу людині, пише The Telegraph.

У статті зазначається, що вірус Salt Gully є родичем двох вірусів Nipah і Hendra – ці захворювання Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вважає "пріоритетними патогенами".

Вірус Nipah вперше виявили в Малайзії в 1999 році, коли там виникла епідемія. Звідти вірус перекинувся ще в чотири країни, викликавши спалахи захворювання зі смертністю до 71%. The Telegraph пише, що тогорічна епідемія надихнула Голлівуд на створення блокбастера "Зараження".

А вірус Hendra більш рідкісний - його вперше виявили у 1994 року. З того часу було зафіксовано лише сім випадків захворювання. Він передається від кажанів до коней і людей, викликаючи виснажливі захворювання: у коней з'являється піна з рота, а у людей головний біль може перерости в запалення мозку, судоми та кому.

Наразі немає ознак того, що вірус Salt Gully може заражати людей. Дослідники з національного наукового агентства Австралії, Організації наукових і промислових досліджень Співдружності (CSIRO), заявили, що хоча неможливо передбачити спалахи захворювання в майбутньому, наразі "немає підстав для громадської тривоги".

Вчені порівняли вірус Salt Gully з вірусами Hendra і Nipah і виявили, що він не містить тих самих клітинних рецепторів – "замка і ключа", які віруси використовують для проникнення в клітини людей або тварин.

Агентство додало, що це не змінює ризику для здоров'я, який становлять кажани.

"Salt Gully - ще один приклад того, що кажани є резервуаром багатьох, багатьох невідомих вірусів", — сказав в інтерв'ю The Telegraph професор Лінфа Ван, викладач програми з нових інфекційних захворювань Медичної школи Дюк-NUS у Сінгапурі.

Кажани вже давно мають погану репутацію, адже є носіями багатьох патогенів. Але вчені кажуть, що це через надзвичайну стійкість їх імунної системи.

"Це означає, що вони можуть співіснувати з цілим рядом патогенів – і можуть бути ключем до боротьби із запальними захворюваннями людини", - пише видання.

Вірус Salt Gully був виявлений у зразках кажанів, що датуються 2011 роком. Зразки були зібрані поблизу австралійського Квінсленда. До речі, саме в тому регіоні вірус Hendra перекинувся на людей — хвороба названа на честь передмістя, де вона вперше з'явилася.

Як кажани можуть заражати людей

Як писав УНІАН, в Уганді провели дослідження, щоб зясувати шлях передачі вірусів від кажанів іншим тваринам та людям. Вчені спостерігали за печерою, в якій живуть єгипетські крилани – один з видів кажанів. Виявилося, що багато різних тварин полюють на них прямо в печері. А це значить, що вони контактують зі всіма вірусами та хворобами, які є в цій колонії кажанів.

