До Одеси прибуло керівництво МВС України та Росії

У центрі Одеси ускладнено рух автотранспорту в зв`язку з приїздом керівництва МВС України та Росії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ Головного управління МВС в Одеській області, рух буде ускладнено в період із вечора 23 вересня до 25 вересня.

У спеціальному зверненні ДАІ до водіїв, зокрема, йдеться: «З метою забезпечення охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху під час проведення спільного засідання колегії Міністерства внутрішніх справ України і Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації в центральній частині міста проводитиметься ручне регулювання дорожнього руху».

Державтоінспекція просить утриматися від поїздок у центральній частині Одеси й заздалегідь планувати маршрут пересування.

Також ДАІ нагадує про необхідність «суворого дотримання правил дорожнього руху, особливо правил зупинки та стоянки автомобілів, надання переваги в русі спецтранспорту, на якому включено спеціальні звукові й світлові пристрої».

23 вересня пізно ввечері учасники колегії прибули до Одеси й в автоколоні супроводу прослідували до готелю «Бристоль», де сьогодні почнеться засідання. Проїзд прилеглими до готелю вулицями перекрито повністю.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня в Одесі відбудеться спільне засідання колегії МВС України і РФ. Планується, що сторони розглянуть питання розвитку співпраці та обміну досвідом між відомствами у сфері забезпечення правопорядку та громадської безпеки при проведенні масових спортивних і культурно-видовищних заходів.