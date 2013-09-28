Екс-міністр юстиції вважає проблемним закон про прокуратуру

Найпроблемнішим серед законів, які від України вимагає ухвалити ЄС для підписання Угоди про асоціацію, є закон про прокуратуру.

Таку думку колишній міністр юстиції України Микола Оніщук висловив в інтерв’ю Радіо «Свобода».

«Думаю, що найголовніша дискусія з приводу цього закону розгорнеться по статті 24, яка закріпляє за прокуратурою право представляти інтереси фізичних осіб, зокрема неповнолітніх, осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також інтереси держави у судах. І за формулою представлення інтересів у судах проглядаються деякі компоненти пресловутого загального нагляду», – заявив Оніщук.

«Очевидно, що фахівці в галузі права, зокрема ті, які представлені у парламентських фракціях, це помітили. Впевнений, що це помітить і Венеціанська комісія. Швидше за все, з приводу цих положень і розгорнеться найбільша дискусія у парламенті», – додав він.

На думку Оніщука, «закон буде ухвалено, і буде знайдений компроміс в тих формулюваннях і визначеннях, які стануть предметом дискусії».

За словами колишнього міністра, підставою для такого оптимізму є, зокрема, й позиція Генеральноъ прокуратури, керівництво якої визнає, що її структура і функції потребують модернізації.

Як повідомляв УНІАН, на початку серпня цього року Україна сторона звернулася до Венеціанської комісії з проханням проаналізувати розроблений за ініціативи Президента України законопроект «Про прокуратуру» на предмет його відповідності європейським стандартам.

19 вересня опозиційні фракції «Батьківщина», «УДАР» та «Свобода» заявили про неприпустимість ухвалення президентського законопроекту «Про прокуратуру».

На переконання членів опозиційних фракцій, президентський варіант законопроекту пропонує характерні для тоталітарних держав норми діяльності органів прокуратури, а також створює умови для їх закритості та не підконтрольності.

Водночас парламентська опозиція наполягає на створенні робочої групи з напрацювання спільних пропозицій щодо підготовки законопроекту «Про прокуратуру».