'Рубікон' розширився: офіцер ЗСУ розповів про війну з 'елітою' окупантів

За словами військового, цей підозділ загрожує й тилу, зокрема може відрізати логістику Сил оборони.

На Новопавлівському напрямку діє елітний підрозділ Росії "Рубікон". Він становить загрозу не тільки для військових на лінії зіткнення, але й для тилу.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів командир самохідного артилерійського дивізіону 141 окремої механізованої бригади Роман Жучок (позивний "Ковбой").

За його словами, на Новопавлівському напрямку ситуація важка, але контрольована. Противник намагається штурмовими групами просочуватися в бойові порядки Сил оборони, накопичуватися і проводити локальні штурмові дії.

"Напрямок доволі непростий. Проте бригада цілком справляється. Не без труда, але справляється. Просування в смузі нашої бригади противник не має. Ми доклали багато роботи до цього. Тримаємо крайні кордони Донецької області, щоб противник не переходив на Дніпропетровщину", - каже Жучок.

"Ковбой" зауважив, що саме на цій ділянці фронту працює ворожий спецпідрозділ БпЛА "Рубікон", який росіяни називають "елітним". За словами Романа, уперше із цим підрозділом на полі бою вони зустрілися в травні 2025 року.

Відповідаючи на запитання, у чому сильний "Рубікон", офіцер каже:

"Він може завдавати вогневого ураження дуже далеко від лінії бойового зіткнення. Фактично може обмежувати нашу логістику навіть у тилу. Дуже важко забезпечити підвіз боєприпасів, ротацію на позиціях, оснащення позицій, заїзд, озброєння, коли працює "Рубікон". З його появою в багато разів усе ускладнилось, але ми частково навчились із цим боротися. Головне – потужні, хороші РЕБи. Особливу увагу звертаємо на облаштування вогневих позицій, застосування антидронових сіток, різних антиланцетних захистів. Використовуємо мобільно-вогневі групи, бо є дрони на оптоволокні, на які не впливає РЕБ. Але такі дрони не сильно маневрові, і їх можна збити з рушниці".

Роман каже, що антидронові сітки – це те, що реально працює. Все, що може зупинити дрон або збільшити дистанцію вибуху від вогневого засобу, допомагає збільшити живучість особового складу та техніки, додав він.

Водночас артилерія ворога нікуди не ділась. Вона так само активно працює, але тепер їй важче.

З перехоплень відомо, що підрозділ "Рубікон" розширився. Також збільшилась kill zone. Якщо раніше kill zone ураження дронів була до 3–5 кілометрів від лінії бойового зіткнення, то тепер противник може завдавати вогневого ураження на дуже далеких підходах, у деяких питаннях це може збільшуватись до 20 км.

На тлі цього й тактика застосування артилерії частково змінюється в тому плані, що час на відпрацювання вогневого завдання дуже обмежений.

"Інколи використати артилерійський засіб фактично неможливо, бо в районі вогневих позицій можуть літати два "суперками", три "зали", 2–3 FPV, тож упродовж 3–5 годин ми не можемо застосувати наші артилерійські засоби, бо розуміємо: якщо почнемо працювати, то все. От, наприклад, крайня наша позиція нещодавно — туди прилетіло 30 FPV. Це буквально за дві години. Уявіть лише, за дві години майже 30 FPV-дронів! Все треба максимально обережно робити, дуже добре маскуватися. Коли ти працюєш і дрон підлітає, то все – це вже біда. Дрон реально побачить, що робота ведеться, і позиція буде спалена. Можна врятуватись, якщо буде хороше маскування, потужний РЕБ, антиланцетний засіб", - пояснив Жучок.

Крім того, дещо змінилася тактика РФ. Ворог навчився швидко масштабувати правильні ідеї, наприклад, оптоволокно. Жучок пояснив, що Україна втратила ініціативу, її перехопив противник.

"Ми мусимо обʼєктивно оцінювати противника. Росія, з незрозумілих мені причин, доволі потужно себе показує на політичній арені, і дуже важко диктувати їм якісь правила", - додав "Ковбой".

Як повідомляв УНІАН, елітний підрозділ російської армії "Рубікон" знаходиться під керівництвом ФСБ і туди направляють значні кошти та найкращих спеціалістів-пілотів БпЛА.

Військовий оглядач Денис Попович зауважив, що Україні варто брати найкращі рішення у росіян, оскільки Москва робить це з початку повномасштабної війни.

