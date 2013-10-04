Міліціонери розповіли столичним ліцеїстам про шкоду наркотиків

Начальник управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України Олег Школьний розповів учням Державного навчального закладу «Київський професійний електромеханічний ліцей» як не стати наркоманом, що робити, якщо твої друзі потрапили у кабалу наркозалежності та як зупинити страшну біду.

Про це повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Правоохоронець завітав до ліцею разом із психологом-наркологом Оксаною Придатко. Для тих дітей, які зараз там навчаються, це надзвичайно актуально, адже вони якраз проходять етап становлення та деколи не до кінця розуміють, що може призвести до серйозних негативних наслідків.

«У наркомана немає майбутнього» - назва фільму, який правоохоронці продемонстрували ліцеїстам. Небезпека та шкода наркотиків, деградація особистості та скалічені власноруч долі – кадри із цього фільму.

Після перегляду фільму, хлопці почали жваво цікавитися у очільника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків, де наркомани беруть свій «товар», які міри вживають правоохоронні органи у протидії з наркоторгівлею, чому деякі види наркотиків продають в аптеках, як запобігти їх розповсюдженню тощо.

Педагоги навчального закладу також не залишилися байдужими, та запитали у гостей, що їм робити, якщо вони помітили, що хтось з учнів поводить себе неадекватно.

Вичерпні відповіді отримали як учні, так і викладачі. Дискусія тривала майже півтори години.

Задоволені ліцеїсти запевнили, що про шкоду наркотиків вони тепер будуть розказувати своїм друзям та товаришам, аби убезпечити їх життя.