Губернатор Черкащини просить Вищу раду юстиції дати оцінку діям судді

Голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб сьогодні звернувся до Вищої ради юстиції з проханням дати відповідну оцінку діям судді Лисянського райсуду Черкаської області, яка прийняла рішення про обрання запобіжного заходу для підозрюваного у вбивстві 24-річного хлопця у вигляді домашнього арешту, а не взяття під варту.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації з посиланням на губернатора області, він радився правознавцями і, всі вони вказали, що суддя мав винести рішення про взяття під варту підозрюваного у вбивстві. А те, що суддя обрала іншу міру покарання, на думку губернатора, ставить під сумнів її професійну кваліфікацію.

Повідомляється, що Тулуб взяв хід розслідування кримінального провадження під свій контроль.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня у селищі Лисянка, райцентрі Черкаської області, під стінами Лисянського райвідділу міліції близько 200 людей зібралися на мітинг, на якому вимагали від правоохоронців справедливого розслідування вбивства та покарання вбивць 24-річного місцевого мешканця Сергія К.

21 вересня поблизу бару «Корона» у селищі Лисянка двоє молодиків забили до смерті молодого лисянчанина. В барі у хлопця виник конфлікт з двома місцевими жителями, який переріс в бійку. Непритомного молодого чоловіка доставили до лікарні, проте врятувати життя йому не вдалося, він помер так і не прийшовши до свідомості. Результати судово-медичної експертизи підтвердили факт насильницької смерті та вказували на те, що молода людина загинула після останнього удару, який йому наніс 20-річний місцевий житель.