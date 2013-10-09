Рівненська міліція закликає громадськість до співпраці

Правоохоронці Рівненщини ініціювали спільну нараду з очільниками громадських формувань по охороні громадського порядку і державного кордону та громадських помічників дільничних інспекторів міліції.

Як повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, міліціонери закликають небайдужих людей брати активну участь у забезпеченні правопорядку у своєму місті чи селі як громадські помічники дільничних інспекторів міліції, чи як члени громадських формувань.

Під час наради здобутими навиками з колегами поділилися найдосвідченіші дружинники. Один з них – Василь Лещук, який з вересня 2010 року очолює «Спеціалізований загін сприяння міліції «Захист». Спільно з працівниками міліції, громадське формування, що нараховує 31 особу, патрулює вулиці Рівного, веде роз’яснювальну роботу серед мешканців обласного центру, про необхідність дотримання порядку, бере участь у боротьбі з дитячою бездоглядністю та правопорушень серед неповнолітніх. Особливу допомогу громадськості відчувають правоохоронці під час проведення масових заходів. Чимало колишніх учасників цього формування уже стали співробітниками міліції.

«Громадське формування готує кадри з перспективою подальшого працевлаштування в органи внутрішніх справ, – зазначив під час наради заступник начальника УМВС – начальник міліції громадської безпеки Олег Берест. – Здебільшого особи, які співпрацювали з міліцією таким чином, йдуть працювати дільничними інспекторами чи у патрульну службу. Таких кандидатів ми беремо до лав співробітників органів внутрішніх справ охоче, адже вони мають досвід роботи та не з чуток знають про діяльність міліції».

Найактивніших членів громадських формувань та громадських помічників дільничних інспекторів міліції правоохоронці нагородили годинниками від начальника УМВС України в Рівненській області генерал-майора міліції Василя Лазутка.