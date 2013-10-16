Міліція затримала шахрая, який 4 роки уникав відбування покарання

У Донецьку міліцією затримано зловмисника, засудженого на 5 років позбавлення волі за шахрайство в особливо великих розмірах, який протягом останніх чотирьох років переховувався, аби не відбувати призначеного судом покарання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Донецького міськуправління міліції, співробітники сектору розшуку злочинців та безвісти зниклих Донецького міськуправління міліції майже півроку розробляли складну операцію затримання цього зловмисника, який був кандидатом у майстри спорту з боксу і володів зброєю.

За словами оперуповноваженого карного розшуку Артема Пікалова, правоохоронці не знали, де переховується розшукуваний, тому «зробили так, щоб він сам прибув туди, де його можна буде затримати».

Шахрая затримали в його машині, коли він висаджував пасажира, і «реакція співробітників карного розшуку була настільки швидкою, що затриманий не встиг нічого зробити і чинити опір».

Зараз фігурант знаходиться у слідчому ізоляторі. Шахрай, який раніше присвоїв майже 100 тис. доларів в результаті операції з купівлі-продажу нерухомості, нарешті, проведе у місцях позбавлення волі 5 років, згідно з вироком Ленінського райсуду м. Донецька.