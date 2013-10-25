Науковець за «визволення сина з міліції» віддав шахраю $500

У Львові науковий співробітник одного з вищих навчальних закладів міста став жертвою шахрая, який заволодів його грошима під приводом «визволення з міліції його сина».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до одного із райвідділів міліції Львова 21 жовтня надійшла заява від 64-річного чоловіка, старшого наукового співробітника одного вищих навчальних закладів міста про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошима у сумі 500 доларів США.

Чоловік повідомив, що до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який повідомив, що його син потрапив до міліції і щоб його відпустили потрібні гроші у сумі 500 доларів.

Після того, як батько передав на вулиці гроші незнайомцю – той зник, а чоловік зрозумів, що став жертвою шахрая.

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії стосовно львів’янина.

Міліціонери вкотре застерігають не впадати в паніку і не поспішайте виконувати умови аферистів.

«Уточніть, в якому саме відділі міліції знаходиться ваш син або родич, після чого передзвоніть в міліцію (телефон чергової частини «102») і перевірте інформацію, що є у вас. Спробуйте якнайскоріше передзвонити тому, хто «потребує негайної допомоги», або людям, які можуть в даний момент бути поруч і підтвердити або спростувати те, що трапилося», – радять правоохоронці.

Окрім цього, міліціонери нагадують, що якщо ви намагаєтеся виручити своїх близьких за допомогою хабара, то самі стаєте винними у злочині, передбаченому ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зазначимо, що впродовж 2013 року у Львові зафіксовано 13 випадків, коли зловмисники за допомогою телефону «витягували» у львів’ян гроші.