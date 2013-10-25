В МВС обговорили взаємодію із засобами масової інформації

Взаємодія міліції із засобами масової інформації вкрай важлива для ОВС.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, саме цьому питанню була присвячена зустріч радника МВС України Василя Дурдинця та начальника Управління зв’язків з громадськістю МВС України Сергія Бурлакова з керівниками обласних підрозділів міліції.

За словами радника МВС України Василя Дурдинця, можна добре виконувати свої обов’язки, виходити на високі показники, але якщо про це не будуть знати люди, то така робота залишиться невідомою. - Тож взаємодія зі ЗМІ врай важлива, - підкреслив Василь Дурдинець.

- Кожен працівник міліції повинен усвідомлювати, що він представляє державний орган, і по його діях народ судить про владу в цілому, - зазначив Сергій Бурлаков. - Тож, поліпшуючи власний імідж, міліція удосконалює імідж органів державної влади.



Фото: МВС України

Зокрема, начальник підрозділу зупинився на основних вимогах Міністерства щодо роботи із засобами масової інформації, законодавче підґрунтя та нормативні акти, якими керуються підрозділи по зв'язках із громадськістю.

Увага присутніх була акцентована на важливості співпраці керівного складу органів внутрішніх справ із засобами масової інформації, інформуванні населення про роботу міліції через ЗМІ, ролі прес-служб у висвітлення роботи правоохоронців.