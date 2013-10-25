На Львівщині затримали зловмисників, які скоїли напад на туриста

На Львівщині 70-річний турист став жертвою нападу двох молодиків, яких після скоєння злочину за «гарячими слідами» затримали правоохоронці.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, до Жовківського райвідділу міліції поступила інформація про те, що 24 жовтня у місті Рава-Руська двоє невідомих скоїли напад на 70-річного іноземного туриста, який приїхав в Україну з туристичною метою на власному автомобілі „Рено”.

Виїздом на місце події слідчо-оперативної групи було встановлено, що 24 жовтня, близько 5.30, у місті Рава-Руська двоє чоловіків скоїли напад на туриста заволодівши його грошима у сумі 700 злотих та 1 700 гривень.

Як розповів постраждалий іноземець, цього дня, близько 4.30, двоє чоловіків, які перебували неподалік від митного переходу „Рава-Руська” Львівської митниці, звернулися до нього з проханням підвести їх до центру міста Рава-Руська. Після того, як він підвіз чоловіків у вказане місце – один з них приставив до грудей пенсіонера ніж погрожуючи розправою, інший заволодів його грошима. Після чого нападники втекли з місця події.

«Після того, що зі мною сталось я був у шоковому стані, не знав, що роботи, мені сказали, що необхідно звернутися із заявою в міліцію, що я і зробив. Не пройшло і декількох годин, як мені зателефонували для того, щоб я приїхав і впізнав грабіжників. Я дуже вдячний працівникам міліції, що знайшли грабіжників», - розповів постраждалий.

«Проведеними оперативно-розшуковими заходами за підозрою у скоєнні даного правопорушення було затримано двох мешканців міста Рава-Руська – 22-річного раніше судимого чоловіка та його 26-річного безробітного приятеля, які побачили, що чоловік міняє у канторі значну суму грошей і тому в них виник намір вчинити розбійний напад», - розповів виконуючий обов’язки начальника Жовківського РВ Дмитро Розумовський.

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за частиною 2 статті 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою).

Проводяться слідчі дії.

