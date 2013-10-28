Вбивцю мера Сімеїза оголосили у міжнародний розшук

Підозрюваного у вбивстві мера Сімеїза оголосили у міжнародний розшук. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

У повідомленні йдеться, що підозрюваним є Огородніков Денис Сергійович, який народився 20 липня 1979 року. Востаннє Огороднікова бачили у Львівській області 26 квітня цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня у Львові правоохоронці провели обшуки в дев’яти квартирах у межах розслідування справи про вбивство мера Сімеїза.

Мера південнобережного селища Сімеїз Кирила Костенка було вбито в лютому. Розміщений у мережі фрагмент відеозапису із веб-камери готелю навпроти селищної ради Сімеїза, на якій відображено розстріл мера, показує, що злочинець під'їхав на "ВАЗі" до селищної ради слідом за Mercedes Gelandewagen мера, зачекав, поки Костенко відкриє двері своєї машини, й розстріляв його з автомата, після чого сів у "копійку" й поїхав. Спалений "ВАЗ" зі зброєю міліція знайшла неподалік від гори Кішка. Співробітники міліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК (умисне вбивство).