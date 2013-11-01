В Україні стартував місячник добровільної здачі зброї

З 1 по 30 листопада 2013 року в Україні правоохоронці проводять місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів і вибухівки, що незаконно зберігаються населенням.

Громадяни, які впродовж листопада добровільно звернуться до міліції із заявою про добровільну здачу вогнепальної зброї, спеціальних засобів самооборони, боєприпасів і вибухівки, що зберігаються у них незаконно, будуть звільнені від кримінальної і адміністративної відповідальності.

Більше того, якщо громадянин у зазначений термін здасть в органи внутрішніх справ мисливську вогнепальну, газову, холодну зброю, спецзасоби вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, після проведення додаткової перевірки зброї, її технічного стану, оформлення відповідних документів та наявності законодавчих підстав він може за бажанням, зареєструвати їх у свою власність.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, навесні в межах добровільної здачі зброї, до органів внутрішніх справ українці здали понад 120 тис. різних боєприпасів до вогнепальної зброї, 26,616 кг вибухових речовин, 1115 снарядів, 389 мін, 84 гранати та 41 запал.

Найбільше зброї та боєприпасів навесні люди здали в Полтавській області - майже 600 одиниць. Лідерами зі здачі зброї виявилися і Дніпропетровська (346), Чернівецька (342), Харківська (330), Хмельницька (327) і Донецька (300) області.

Додамо, що міліція організовує місячник добровільної здачі зброї двічі на рік - навесні і восени.