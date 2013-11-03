Шахрайки виманювали гроші у пенсіонерів під «грошову реформу»

В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпропетровська міліція затримала 47-річну жінку, яка 1 листопада разом зі своєю спільницею під приводом обміну грошей старого зразка на новий, викрала у пенсіонерки 28 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області, зловмисниці зайшли до будинку 85-річної пенсіонерки, представившись працівниками банку. Жінки заявили, що в Україні проводиться грошова реформа і треба обміняти купюри старого зразка на нові. Довірлива пенсіонерка віддала незнайомцям 28 тисяч гривень своїх збережень.

Затримана зловмисниця доставлена до райвідділу міліції. За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою квалiфiкацiєю за ч. 1 ст. 190 КК України. Зловмисниці загрожує кілька варіантів покарання, зокрема виправні роботи на строк до 2 років та обмеження волі до 3 років з відшкодуванням збитків.