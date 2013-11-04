Вибухівки у двох львівських судах не знайшли. Фото

Правоохоронці проводять заходи з метою встановлення особи, яка 4 листопада здійснила неправдиве повідомлення про замінування приміщень двох судів у місті Львові.

Як повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, після проведеного обстеження приміщень і прилеглої до них території - вибухових пристроїв в будівлі Апеляційного суду Львівської області на площі Соборній, 7 та в будівлі Львівського апеляційного адміністративного суду на вулиці Саксаганського, 13 – не виявлено.

З приміщення Апеляційного суду Львівської області на площі Соборній, 7 було евакуйовано 80 працівників суду і 70 відвідувачів, з будівлі Львівського апеляційного адміністративного суду на вулиці Саксаганського, 13 було евакуйовано 42 працівники суду і 180 відвідувачів.

На даний час роботу обох судових установ відновлено.

Інформацію про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Дане правопорушення передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до семи років.

У міліції області нагадали, що з початку 2013 року, це вже 15 неправдиве повідомлення про замінування об’єктів у місті Львові.