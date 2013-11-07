У Києві виявили 5 тонн радіоактивних труб

У Києві під час санкціонованого обшуку на території складу одного з підприємств міліціонери виявили близько 5 тонн радіаційнонебезпечних металевих труб.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами фахівця держсанепідемслужби, радіаційний фон зараженого металу на порядок перевищує допустимий. За попередньою інформацією, такі труби могли використовуватися під час будівництва охолоджувальної системи реактора Чорнобильської АЕС. В подальшому їх походження буде встановлюватися.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 265 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з радіоактивними матеріалами), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Правоохоронці проводять відповідні заходи з метою встановлення осіб, причетних до організації прийому металу та свідків правопорушення.