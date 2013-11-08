Донецькі ІТ-фахівці забезпечували роботу грального бізнесу по Україні

Донецькі правоохоронці зупинили діяльність групи ІТ-фахівців, які забезпечували підпільну роботу грального бізнесу по всій країні. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Донецькій області.

Діяльність нелегальної фірми полягала в розробці симуляторів гральних автоматів, а також у виробництві системних плат для їх функціонування. Ці програми активно використовувалися власниками гральних закладів по всій території України і приносили своїм творцям понад 400 тис. грн щомісячного незаконного прибутку.

За словами в.о. начальника відділу УДСБЕЗ ГУМВС України в Донецькій області Артема Турсунова, над цією справою правоохоронці працювали кілька місяців. Сьогодні підпільний гральний бізнес відходить від використання звичних колись гральних автоматів. Тепер «витягують» гроші з азартних гравців звичайні комп'ютери, на які за допомогою спеціальних симуляторів встановлюються гральні програми. Саме розробкою й установкою таких програм і займалися підозрювані.

Власники незаконних гральних закладів платили розробникам 10% від суми перерахованих віртуальних кредитів. Нелегальний бізнес приносив комп'ютерщикам більше 400 тисяч гривень в місяць. Організатор цієї фірми не соромився демонструвати «підприємницькі» успіхи. 33-річний чоловік придбав квартиру в одній з новобудов Донецька, їздив на дорогому автомобілі. Заробляв на азартних гравцях підозрюваний впродовж довгого часу. Коли гральний бізнес в Україні заборонили, чоловік міняти напрямок діяльності не став і перейшов у підпілля.

«В офісі зловмисників був проведений санкціонований обшук, - коментує Артем Турсунов. - Ми вилучили 2 тисячі системних плат, призначених для функціонування ігрових автоматів, на загальну суму більше 3 млн грн. Дані плати зловмисники виготовляли самостійно, потім встановлювали на плати піратські копії ігор, тим самим порушуючи ще й права інтелектуальної власності компаній, які розробили ці ігри. Все це буде задокументовано в процесі роботи».

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 203-2 КК України «Заняття гральним бізнесом», яка передбачає штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Досудове розслідування триває.