У Черкасах виявили нелегальний гральний заклад

У Черкасах працівники міліції виявили підпільний клуб гральних автоматів. Про це УНІАН повідомили в обласному управлінні міліції.

Оперативники встановили, що вказаний заклад розміщено в одному з гуртожитків міста. Взяти участь у грі міг кожен охочий, не зважаючи на вік. Завітавши до даного закладу правоохоронці побачили, що в приміщенні розташовано 15 гральних автоматів. Працівники міліції задокументували незаконну діяльність закладу та вилучили гральні автомати.

Наразі матеріали, за фактом виявлення нелегального грального закладу, внесено до єдиного реєстру та направлено до слідчого відділення Соснівського райвідділу міліції, проводиться слідство.