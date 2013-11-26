Міліція шукає нападників на журналіста у Житомирі

До міліції по лінії «102» звернувся редактор одного з житомирських друкованих видань, повідомивши, що його побили двоє невідомих.

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Житомирській області.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Житомирського міськвідділу міліції. Правоохоронцям заявник пояснив, що пізно увечері 23 листопада двоє невідомих у під’їзді будинку, де він проживає, спричинили йому тілесні ушкодження.

За медичною допомогою потерпілий не звертався.

Міліція здійснила огляд під’їзду та опитала мешканців будинку. Свідків події немає. Наразі за фактом побиття журналіста триває перевірка вказаного факту.

За даним фактом порушено провадження за ч.1 ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.