На Євромайдані у Києві мітингує 5 тис. людей, - міліція

У Києві на Майдані Незалежності на підтримку євроінтеграції України мітингують до 5 тис. громадян, у тому числі студенти. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у місті Києві.

Також у міліції вкотре закликали мітингувальників поводитись толерантно і не порушувати громадський порядок.

Як передає УНІАН, усі мітингувальники не можуть розміститися на площі перед стелою Незалежності, тому частина людей стоїть на протилежному боці Хрещатика поблизу Головпочтамту, а також зверху над Майданом Незалежності - неподалік готелю “Україна”.

Незважаючи на велику кількість людей, рух транспорту в центрі міста нормальний в усіх напрямках, заторів немає.

Також на Майдані більше правоохоронців, ніж на цей час 27 листопада. Зокрема, понад 50 бійців спецпідрозділу “Беркут” вишукувались у шеренгу за огорожею, де монтується Новорічна ялинка.