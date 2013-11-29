Підсудні у ”врадіївській справі” мають намір оскаржити вирок суду

Підсудні у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової мають намір оскаржити вирок Первомайського міського районного суду Миколаївської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо після оголошення вироку.

Зокрема, Євген Дрижак, засуджений до 15 років в`язниці, на питання журналіста про те, чи буде він подавати апеляцію на це рішення, відповів: ”Звичайно буду”.

Адвокат засудженого до 15 років позбавлення волі Дмитра Поліщука Віктор Коваль заявив кореспонденту УНІАН, що оскаржить це рішення суду.

Батько єгеря Сергія Рабіненка Володимир Рабіненко, який за вироком одержав 11 років в`язниці, заявив, що це дуже суворе покарання.

”Будемо оскаржувати, більше я вам нічого не скажу”, - заявив журналістам батько підсудного.

При цьому сам Сергій, коли його питали журналісти, чи справедливий вирок виніс суд, ствердно кивнув.

Захисника Михайла Кудринського, засудженого до 5 років в`язниці, на оголошенні вироку не було.

Крашкова, яка вимагала для своїх кривдників довічного ув’язнення, сказала журналістам, що ще не вирішила, чи подаватиме апеляцію.

Що стосується державного обвинувачення, то, як заявив прокурор Анатолій Тітусь, вони не подаватимуть апеляцію на це рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, Первомайський міський районний суд Миколаївської області сьогодні засудив чотирьох підсудних у справі про побиття і згвалтування жительки Врадіївки Ірини Крашкової до різних строків ув`язнення.

Зокрема, капітана міліції Євгена Дрижака за скоєння розбою, згвалтування і спроби вбивства Крашкової, а також службові злочини і зберігання наркотиків, суд засудив до 15 років в`язниці з конфіскацією всього майна, позбавлення спеціального звання ”капітан” і штрафу в сумі 10 тис. грн. Лейтенанта міліції Дмитра Поліщука за злочини проти Крашкової та службові злочини - до 15 років в`язниці з конфіскацією всього майна і позбавлення спеціального звання ”лейтенант”. Єгер Сергій Рабіненко засуджений за розбій і замах на вбивство - до 11 років в`язниці з конфіскацією майна.

Крім того, екс-заступника начальника Врадіївського райвідділу міліції майора Михайла Кудринського за приховування тяжкого злочину і перевищення влади суд позбавив звання ”майор” і засудив до 5 років в`язниці та присудив виплатити штраф у розмірі 10 тис. грн на користь держави.

Довідка УНІАН. 27 червня 29-річну жительку Врадіївки Крашкову знайшли на вулиці без одягу з ознаками насильства. Потерпілу госпіталізували до реанімації.

28 червня за підозрою у скоєнні згвалтування, розбійного нападу і завданні тяжких тілесних ушкоджень були затримані лейтенант міліції Дмитро Поліщук і єгер Сергій Рабіненко. Після дводенних масових акцій протесту громадян у Врадіївці прокуратура Миколаївської області затримала капітана міліції Дрижака, на якого також указувала потерпіла.