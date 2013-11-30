Міліція дасть винагороду за інформацію про напад на інкасаторів

У Харкові міліція обіцяє грошову винагороду за інформацію, яка допоможе розкрити напад на інкасаторів, що стався 28 листопада.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, люди, які володіють інформацією, можуть дзвонити на цілодобову багатоканальну лінію 7059-300.

«Міліція Харківщини просить усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією про особу зловмисників, місце їх перебування або тих, хто став свідками тяжкого злочину, повідомити про це органи внутрішніх справ. Ми гарантуємо вам повну конфіденційність. Особи, які нададуть будь-яку інформацію, що допоможе розкрити тяжкий злочин, отримають грошову винагороду», - йдеться в повідомленні.

У міліції також попросили водіїв транспортних засобів, обладнаних відеореєстраторами, які 28 листопада близько 18:00 прямували по вулиці Наталії Ужвій, Командарма Уборевича, Командарма Корка, Академікка Павлова та Дружби Народів надати копії відеозапису з реєстратора до органів міліції.

Звернутися можна до Головного управління МВС України в Харківській області (вул. Раднаркоміська, 5) по телефону чергової частини 7059-300, до Харківського міського управління міліції (вул. Ярославська, 1/29) тел. чергової частини 700-30-14, по телефону «102» або до усіх районних відділів міліції міста та області.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада близько 18:00 невідомі особи скоїли розбійний озброєний напад на інкасаторський службовий автомобіль, в результаті чого двоє працівників міліції загинули під час виконання службових обов’язків.