Єфремов вважає недоцільним ліквідацію спецпідрозділу “Беркут”

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов вважає, що ліквідовувати спецпідрозділ МВС “Беркут” недоцільно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо відповідної законодавчої ініціативи.

За словами Єфремова, будь-яка держава, яка поважає себе, має спецпідрозділи, “навчені працювати в умовах, коли рішення ухвалюється протягом 1-2 секунд”.

Єфремов зазначив, що для того, аби знайти і навчити таких людей, держава витрачає колосальні кошти.

“На популізмі можна сьогодні сказати, що давайте ми всіх розгонимо, але завтра ми тоді залишимося абсолютно голі перед фактом, коли терористична загроза в нашій державі буде реальна”, - сказав Єфремов.

Крім того, Єфремов висловив думку, що відхід опозиції від своїх прямих обов`язків, зокрема від консультацій за “круглим столом”, говорить про те, що вони “пішли по шляху нагнітання екстремізму у суспільстві”.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк сьогодні, 5 грудня, заявив, що у Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо ліквідації спецпідрозділу МВС “Беркут”.

“Щойно в парламенті зареєстровано закон про ліквідацію “Беркуту” і про позбавлення спеціальних та військових звань всього начальницького і рядового складу цього ганебного міліцейського підрозділу”, - заявив Яценюк.