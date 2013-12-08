В акціях у Києві бере участь майже 5 тисяч осіб – МВС
12:59, 08 грудня 2013Кримінал
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Дані станом на 11:00
Станом на 11:00 8 грудня у Києві під час масових акції грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було. В акціях бере участь майже 5 тисяч громадян.
Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.
В управлінні наголошують, що ситуація в країні в цілому також залишається спокійною.
Службу з охорони громадського порядку у Києві нестимуть майже 5 тисяч правоохоронців. Більша частина з яких перебувають у резерві та знаходяться біля будівель центральних органів влади.
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