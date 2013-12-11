Працівників Львівської міськради викликають на допити в прокуратуру через участь в Євромайдані 8 грудня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі львівської міської ради, сьогодні повістки про виклик до прокуратури отримали директор музею «Територія терору» Тарас Чолій та начальник управління внутрішньої політики Львівської міськради Андрій Шевців.

Як повідомив директор музею «Територія терору» Тарас Чолій, сьогодні він отримав повістку про виклик на допит 11 грудня у слідчий відділ прокуратури, як свідок у кримінальному провадженні.

«Мене викликають на допит в якості свідка. Щодо виступу 8 грудня на Євромайдані у Львові. Нібито, за розпалювання міжнаціональної та расової ворожнечі. Сподіваюсь, що правоохоронні органи будуть служити народу України», - зазначив Тарас Чолій.

Як повідомили в прес-службі, також на допит викликають Андрія Шевціва, начальника управління внутрішньої політики Львівської міськради. Повістка про виклик до слідчого відділу Пустомитівського РВ ГУМВС України району Львівської області, для проведення допиту як свідка, в межах кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 279 ч. 1 КК Україниі.

Як повідомили УНІАН у Львівському регіональному штабі національного спротиву, сьогодні у Львові відбудеться пікетування обласної прокуратури із вимогою припинити репресії проти учасників акцій національного спротиву, активістів майданів.

«О 14.00 - збір на Майдані біля пам’ятника Шевченку, звідти колони вирушать на пікетування прокуратури, що на проспекті Шевченка», - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня співголові Львівського регіонального штабу національного спротиву, народному депутатові України від ВО ”Свобода” Ірині Сех у прокуратурі вручили повістку в прокуратуру, в якій йдеться, що вона повинна прибути ”до слідчого відділу прокуратури у Львівській області для участі в допиті як свідок у кримінальному провадженні №2013150000000176 від 9.12.2013 року” за підписом слідчого Іванківа.

Сех повідомила, що відкрито кримінальне провадження через мітинг 8 грудня.

Довідка УНІАН. 8 грудня у Львові на Євромайдані відбулось віче за участю понад 15 тисяч осіб на підтримку «Маршу мільйона» на Майдані Незалежності у Києві. На мітингу звучали різні заяви і заклики. Виступила також співголова Львівського регіонального штабу національного спротиву, народний депутат України від ВО «Свобода» Ірина Сех.

9 грудня у Львові невідомі в цивільному одязі затримали фотокореспондента Олега Панаса.

Начальник ГУ МВС України у Львівській області Олександр Рудяк підтвердив факт затримання у Львові громадянина згідно з ухвалою суду від 8 грудня, в якій йдеться про порушення ним громадського порядку. Панаса етапували до Києва.

Сех під час пікетування 9 грудня біля приміщення Головного управління МВС України у Львівській області заявила, що фотографа затримали за участь в акції в Києві 1 грудня і йому інкримінують злочини за п’ятьма кримінальними статтями.