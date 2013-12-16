Вперше за часи незалежності у Львові відкрили стрілецький тир. Фото

У Львові на вулиці Яневій відкрили нове приміщення стрілецького тиру Фізкультурно-спортивного товариства „Динамо” обладнаного згідно європейських вимог. Його площа складає 1 478 кв м, в ньому розміщуються три 25-метрові стрілецькі зони на 18 стрілецьких місць, а також 24 стрілецькі місця для пневматичних вправ, бокси для зберігання зброї, ремонтна майстерня, методичний кабінет та інші приміщення для занять спортсменів.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Одночасно в тирі можуть займатися понад 50 осіб, яким надаватимуться консультації кваліфікованими фахівцями.

Тир забезпечений всіма спеціалізованими обладнаннями для стрільби з пневматичної зброї.

Під час відкриття голова Львівської ОДА Олег Сало наголосив на важливості відкриття стрілецького комплексу, в якому матимуть змогу займатися, як спортсмени, так підростаюче покоління молоді.

«Мені приємно, що збудований такий стрілецький тир, перший, сучасний тир, який був збудований за часи Незалежності України. Тут будуть займатись і спортсмени, і діти, і всі бажаючі. На даний момент, багато людей вже виявило бажання тренуватися в цьому закладі», - сказав очільник Львівщини.

Начальник Головного управління МВС України у Львівській області, голова Львівської обласної організації ФСТ „Динамо” Олександр Рудяк у своєму виступі наголосив на тому, що найбільшою подякою для нього буде подяка тих людей, які будуть тут займатися і досягатимуть високих результатів.

«Було достатньо скептиків, які не вірили в реалізацію цього проекту. Але ФСТ „Динамо” запевнило громаду Львівщини, що тир буде збудований і його збудували і в цьому також велика заслуга президії ФСТ „Динамо”, голови олімпійського комітету», – зазначив Олександр Рудяк.

Він також додав, що тир був збудований українськими будівельниками за підтримки ГУ МВС України у Львівській області.

«Я вважаю, що це є гарний український тир, гарна спортивна споруда, котра буде мати добрих послідовників, тренерів та добрих спортсменів», - сказав Олександр Рудяк.

Також очільник обласної міліції розповів, що з наступного року чиновники будуть брати під свою опіку споруди у Львові, які перебувають у неналежному стані.