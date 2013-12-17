На Євромайдан з'їхались тисячі кишенькарів-гастролерів

Щодня на Євромайдані ловлять десятки кишенькарів, які тисячами приїхали з різних куточків України підзаробити, йдеться у сюжеті програми "Гроші".

Натовп - це мрія кишенькаря. Будь-який масовий захід понад тисячу людей приваблює злодіїв усього міста. Мітинг з мільйона людей вабить злодюжок з усієї країни.

"Гастролери", що приїхали на Майдан, тільки й чекають, що почнеться штовханина і тиснява. У революційному запалі люди геть забувають про власні кишені.

У революційному штабі КМДА не заперечують - крадіїв і справді багато. Притягнути кишенькаря до відповідальності, якщо не зловив його за руку у власній кишені - майже не можливо.

Зазвичай, злодюжки шукають способи відкрито торкатися до людей - вдають з себе найактивніших революціонерів, кидаються зі співами та обіймами, навіть, наймаються в охорону. Об'яви про набір волонтерів розклеєні по всьому Майдану. Будь-хто може зголоситись стояти на сторожі.

На Майдані люди стоять цілодобово. Сплять на підлозі в адміністративних приміщеннях. Вхід сюди - вільний. Кишенькарю не важко прийти сюди під виглядом втомленого революціонера.

Колишній злодій переконує, що у тих, хто спить, забирають все – мобільні телефони, гаманці й навіть чоботи.

Досвідчений крадій радить: якщо у вас є внутрішні кишені - заховайте туди усі цінні речі. Жіночу сумочку краще міцно обіймати. А наплічник - носіть перед собою, а не на спині. Задні кишені - табу. З них витягти гаманець або мобільний - секундна справа.

Нагадаємо, міліція почала розслідувати факти крадіжок документів та особистих речей зі службових кабінетів КМДА.

ТСН