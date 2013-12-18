За добу на Майдані побили шістьох людей – міліція

До правоохоронних органів за минулу добу надійшло шість повідомлень про бійки між учасниками мирної акції, яка проводиться на Майдані Незалежності у Києві.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

П’ять фактів занесені до журналу Єдиного обліку Шевченківського РУ ГУМВС України в м. Києві, по шостому – відкрито кримінальне провадження.

Мітингувальники із Шостки, Мелітополя, Хмельницького, Ізюму, Вільногірська та Києва, які звернулися з заявами про побиття, в своїх повідомленнях зазначали, що в ході конфлікту отримали тілесні ушкодження від невідомих осіб.

Жоден з шістьох потерпілих після огляду та надання медичної допомоги лікарями не був госпіталізований. Окрім тілесних ушкоджень (закриті черепно-мозкові травми, політравми, забій м’яких тканин голови, струс мозку) у більшості пацієнтів медики констатували різні ступені алкогольного сп’яніння.

«Столична міліція стурбована даною ситуацією і звертається до учасників безстрокової акції на Майдані Незалежності: бути толерантними одне до одного, гідно поводитися, не конфліктувати і не вчиняти бійок, адже це може призвести до фатальних наслідків», – йдеться у повідомленні.