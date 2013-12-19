Захарченко привітав ліцеїстів з Днем святого Миколая

У юридичному ліцеї імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ відбулась благодійна акція за участі керівництва МВС з нагоди Дня Святого Миколая та Дня міліції України.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

На свято до ліцеїстів завітали міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко, радник МВС – голова Наглядової ради НАВС Василь Дурдинець, начальник департаменту кадрового забезпечення правоохоронного відомства Михайло Дивак, ректор НАВС Валентин Коваленко та багато інших.

До присутніх із поздоровленнями звернувся міністр, який наголосив на тому, що майбутня професія, яку обрали ліцеїсти, - захист конституційного порядку та забезпечення спокою громадян України. Віталій Захарченко наголосив також, що служба в органах внутрішніх справ – це почесна, важка і часом небезпечна робота. Вона вимагає стійкості, витримки і повної самовіддачі.

«Дуже важливо, щоб ви стали чесними, порядними та добрими людьми», - сказав міністр та додав, що сучасний міліціонер має пройти не тільки хорошу фізичну підготовку, а й бути високоосвіченою людиною. - Ви повинні проявляти мужність, витримку і самовладання, - констатував Віталій Захарченко».

Міністр внутрішніх справ України у День святого Миколая побажав усім ліцеїстам успіхів, міцного здоров’я, твердості, впевненості у власних силах, добробуту та родинного щастя.