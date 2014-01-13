У Харкові оголосили в розшук керівника підприємства, на якому під час пожежі загинуло вісім людей.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

«Дійсно, керівника однієї фірми оголошено в розшук», - сказала Дубовик.

За її словами, керівника однієї з фірм, яка орендує приміщення на території «Хартрону», офіційного оголошено в розшук сьогодні, 13 січня.

При цьому в прес-службі прокуратури не підтвердили інформацію про те, що в розшук оголошено директора Харківської ювелірної фабрики Ігоря Остроумова.

Як повідомляв УНІАН, 8 січня, об 11:29 до служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу по вул. Академіка Проскури, 1, на території заводу «Хартрон».

Пожежа виникла в п’ятиповерховій виробничій будівлі, яку орендує на території заводу ТОВ «Харківська ювелірна фабрика».

Вогнем було пошкоджено 4-й і 5-й поверхи будівлі на площі 250 кв. м. Рятувальники запобігли розповсюдженню вогню на інші поверхи будівлі. О 12:40 пожежу було локалізовано, о 14:10 ліквідовано. Внаслідок пожежі загинули 8 осіб.

Ще 22 особи рятувальникам вдалося врятувати. Семеро постраждалих були госпіталізовані. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Керівнику підприємства, на якому сталася пожежа, направлено повідомлення про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

За клопотанням слідчих та процесуальних керівників Київський районний суд Харкова виніс ухвалу про затримання підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом пожежі на ювелірному виробництві з метою доставки його до суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу.