За вбивство дворічного хлопчика чоловіка засудили на 14 років

Суд засудив жителя Тернопільської області, котрий жорстоко вбив дворічного сина співмешканки, до 14 років тюрми.

Як повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС в Тернопільській області, трагедія сталася у липні минулого року у селі Торське Заліщицького району.

Під час досудового розслідування, підсудний сам зателефонував до правоохоронців і повідомив про смерть дитини. Заявив, що хлопчик помер вдома. Він же й знайшов його труп. Проте гематоми на мертвому тілі вказували на те, що малолітній зазнав тілесних ушкоджень.

Правоохоронці почали з’ясовувати, хто і за яких обставин так жорстоко позбавив життя малюка. У скоєнні злочину міліціонери запідозрили співмешканця матері загиблого хлопчика.

32-річний чоловік повернувся в Торське із в’язниці, де провів вісім років. Таким тривалим терміном ізоляцій від суспільства його покарали за тяжкі злочини: зґвалтування та задоволення статевої пристрасті неприродним способом. Минуле не завадило йому влаштувати особисте життя. Замешкав з жінкою, в якої підростав дворічний хлопчик.

Того фатального дня пара гостювала в родича, святкуючи його день народження. Коли ж поверталися додому, чоловік почав чіплятися до жінки, бо приревнував її. Сварилися і в хаті. Конфлікт, як це часто трапляється, переріс у бійку. Жінка взяла на руки дитину. Мабуть, думала, що маленький син відведе від неї тяжку руку роздратованого чоловіка. Та це його не зупинило. Удари сипалися на маленького хлопчика. Вихопив його з рук матері – кинув на ліжко, де продовжував наносити тілесні ушкодження дитині.

Підсудного визнали винним в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненому з особливою жорстокістю, і засудили до 14 років неволі.