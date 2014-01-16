На Київщині в ізоляторів арештант намагався покінчити з собою

15 січня в Миронівському ізоляторі тимчасового тримання один із арештованих намагався покінчити життя самогубством, спричинивши собі тілесні ушкодження.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

З’ясувалося, що 59-річний чоловік перебував в ІТТ на час судових засідань за підозрою у вбивстві рідної матері. Влітку минулого року він, будучи у стані алкогольного сп’яніння, задушив стареньку її ж хусткою. Днями Богуславський районний суд засудив чоловіка за обвинуваченням у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України до покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Дізнавшись вирок суду, арештант намагався звести кінці з життям, навмисно порізавши себе лезом від одноразового станка для гоління, чим спричинив собі тілесні ушкодження у вигляді порізів правого плеча. Пораненого помітив постовий ізолятора тимчасового тримання під час обходу затриманих. Правоохоронці надали чоловікові першу медичну допомогу та викликали швидку.

Згідно з висновком медиків, потерпілий наразі не може перебувати в ІТТ, його госпіталізовано до центральної районної лікарні. З метою охорони засудженого у спеціальній палаті медзакладу встановлено пост вартових. За фактом нанесення самоушкоджень засудженим під контролем прокуратури проводиться розслідування.