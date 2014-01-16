На Вінниччині п’яна жінка задушила свого чоловіка

У Вінницькій області міліціонери затримали 37-річну жінку, яка задушила свого чоловіка. Трагедія сталася у селі Спиченці Погребищенського району.

Про це повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Отямившись, зловмисниця по телефону розповіла про те, що сталося своїй подрузі, яка, не зволікаючи зателефонувала у міліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Загиблим виявився 55-річний місцевий житель. За попередніми висновками медиків, смерть потерпілого настала від удушення.

Як встановили правоохоронці, між подружжям часто відбувалися конфлікти, через пиятику жінки. Того дня між ними сталась чергова сварка.

За словами підозрюваної, чоловік, побачивши її у стані сп’яніння, знову почав дорікати їй за вживання оковитої та намагався вдарити. Не витримавши повчань, жінка схопила його за шию і не відпускала, поки чоловік не знепритомнів.

Наразі затримана зізналась у скоєному. За фактом навмисного вбивства слідчим відділом міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.115 КК України. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до п’ятнадцяти років. Триває розслідування.