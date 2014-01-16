Голова сільради за хабар здав в оренду клуб

У Закарпатській області на хабарі затримали голову однієї з сільських рад Виноградівського району. За 4 тис. грн хабара держслужбовець погодився здати в оренду підприємцеві сільський клуб.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Закарпатській області.

Приватний підприємець мав намір взяти в оренду сільський клуб. Голова села погодився посприяти йому в цьому, але з умовою – слід дати 4 тис. грн хабара.

Сторони дійшли згоди, проте у справу втрутилася міліція. Під час одержання неправомірної вигоди сільський голова був затриманий «безівцями» на автозаправці в селі Теково Виноградівського району. Речовий доказ – гроші вилучено.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження. Всі обставини справи повинно з′ясувати слідство.